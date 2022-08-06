Путин и Эрдоган договорились наращивать товарооборот между Россией и Турцией

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли решение совместно наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике и предпринять шаги для сотрудничества в сфере торговли, транспорта, туризма и сельского хозяйства, следует из совместного заявления политиков.

«Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики», — говорится в документе.

Там же отмечается, что страны готовы предпринять конкретные шаги для наращивания взаимодействия по вопросам, которые долгое время оставались на повестке дня обеих сторон. В частности, речь шла о транспорте, торговле, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров в Сочи, которые продлились более четырех часов.

По итогам встречи главы государств договорились о том, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.

Также они договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.