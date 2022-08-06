Зеленский назвал сумму конфискованных на Украине российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине уже конфискованы российские активы на общую сумму порядка $765 млн, также планируется принудительно изъять еще более 900 принадлежащих государству активов, сообщает ТАСС, ссылаясь на видеообращение украинского лидера в Telegram-канале его пресс-службы.

Зеленский рассказал, что в ходе совещания по санкционной политике и конфискации российских активов ему доложили что на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн по курсу Нацбанка Украины).

Он добавил, что работа продолжается. Еще предложено конфисковать более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству.

«А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию», — сказал Зеленский.

Ранее правительство Украины утвердило приказ о конфискации 903 объектов собственности Российской Федерации.