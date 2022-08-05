План ЕС по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша

Страны ЕС одобрили план по ограничению потребления газа на 15% в ближайшую зиму, за исключением Венгрии и Польши. Об этом сообщает Reuters.

При этом их отказ не повлиял на принятие плана, который нуждался в поддержке со стороны большинства из 15 стран (в ЕС входят 27 государств).

Венгрия была единственной страной, которая выступила против плана. Польша поддержала соглашение на прошлой неделе, однако затем выступила против окончательного варианта, назвав правовую основу документа «дефектной».

Ранее Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».