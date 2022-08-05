Минобороны России: три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что три судна с украинской кукурузой вышли 5 августа из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов «Нэви Стар» (Navistar) (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, «Поларнет» (Polarnet) (Турция, груз – кукуруза) и «Рожен» (Rojen_ (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск», — отметили в ведомстве.

Мизинцев подчеркнул, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей. По его мнению, это является необходимым для обеспечения вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично поблагодарил его за вклад в достижение договоренностей по зерну.