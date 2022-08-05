Новак: РФ и Турция договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Вице-премьер Александр Новак заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, президенты также договорились вывести на новый уровень торгово-экономические отношения стран во всех отраслях.

«Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям», — сказал он.

Ранее в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры длились чуть более четырех часов. Лидеры смогли обсудить широкий круг тем, включая Украину, ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе. Пресс-конференции по итогам встречи не запланировано, это связано в графиком турецкого президента.

После встречи Путин и Эрдоган приняли совместное заявление, добавил Песков.