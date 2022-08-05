Нового оператора «Сахалина-2» зарегистрировали в Южно-Сахалинске

ООО «Сахалинская энергия» — нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — зарегистрировали в Южно-Сахалинске. Доступ к сведениям об учредителях и акционерах организации ограничили. Информация о новой фирме этом следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Этот оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя указан действующий председатель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников. Уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб.

В конце июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создадут компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

Затем в июле агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО. 5 августа кабмин Японии призвал эти компании согласиться на участие в «Сахалине-2».

На сегодняшний день контролирующий пакет акций в проекте — 50% + 1 ценная бумага — принадлежит «Газпрому», Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5 и 10% соответственно. В соответствии с указом президента, «Газпром» сохранит свою долю в операторе, получив ту же долю в новом ООО, а доли остальных акционеров Sakhalin Energy перейдут в собственность нового общества.

28 июля сообщалось, что британская нефтегазовая компания Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин-2» в соответствии с правовыми соглашениями.