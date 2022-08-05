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Страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15%

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Vasily Fedosenko/Reuters

Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Совета ЕС.

«Совет принял регулирование о снижении спроса на газ на 15% этой зимой», — говорится в документе.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

По словам главы европейской дипломатии, Брюссель серьезно рассматривал введение штрафных пошлин на российский газ, однако это предложение было отвергнуто. При этом, как отметил дипломат, ЕС принял решение прекратить покупать российскую нефть с конца 2022 года, а в данный момент страны союза находятся в процессе прекращения закупок газа из России.

Помимо прекращения закупок российских энергоресурсов, Боррель также отметил важность усилий, направленных на разрыв связей экономики РФ с остальным миром.

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