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Китай анонсировал санкции против Пелоси и ее родственников

МИД Китая готовит санкции против спикера Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань

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Cecilia Fabiano/Global Look Press

Власти Китая готовят санкции против спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников, заявление опубликовано на сайте китайского МИД.

«В ответ на провокационный поступок Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», —говорится в документе.

В МИД КНР подчеркнули, что Пелоси настаивала на поездке на Тайвань, несмотря на серьезную обеспокоенность Китая, таким образом вмешиваясь во внутренние дела КНР, серьезно подрывая суверенитет и территориальную целостность страны и угрожая миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее глава МИД КНР Ван И пригрозил США серьезными последствиями за визит Пелоси на Тайвань. Он заявил, что «торопливый визит» Пелоси является серьезным нарушением принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договоренностей, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР». Никакие попытки Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут, указал Ван И.

Отношения между Китаем и США усложнились после того, как стало известно о предполагаемом визите спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Приезд Пелоси в Тайбэй состоялся вопреки протестам Пекина, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны КНР. В ответ на соответствующий шаг американского политика Китай запустил масштабные военные учения вокруг Тайваня и частично ограничил экспорт и импорт некоторых товаров на остров.

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