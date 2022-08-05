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Лиз Трасс нашла способ преодолеть энергетический кризис в Британии

Трасс: сланцевый газ и добыча газа в Северном море помогут Британии преодолеть энергетический кризис

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Global Look Press

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с британским кризисом, цитирует РИА «Новости».

Во время предвыборных дебатов она подчеркнула, что благодаря этому страна может «продвинуться в преодолении энергетического кризиса», и пообещала «работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря».

Цены на газ в Британии выросли на 25% после поручения президента России Владимира Путина переводить оплату газа в рубли. Такое решение последовало за введением антироссийских санкций рядом государств, в том числе Великобританией, в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

Как заявил глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, растущие счета за газ и электричество становятся для некоторых жителей Соединенного Королевства «вопросом жизни и смерти». Он отметил, что британскому энергетическому рынку необходимы фундаментальные изменения.

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