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В Болгарии заявили, что власти страны боятся платить за газ в рублях

Dir.bg указал на «подводные камни» оплаты российского газа для Болгарии в рублях

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Обозреватель Виктор Стефанов в материале для портала Dir.bg указал на «подводные камни» оплаты российского газа для Болгарии в рублях, из-за чего правительство страны опасается переходить на эту схему.

Указывая на тот факт, что Болгария не сможет провести отопительный сезон без российского газа, Стефанов пишет, что предложенная Россией схема несет в себе дополнительные риски для покупателя. Он привел схему оплаты газа в рублях, рассказав о деталях конвертации поступившей на счет «Газпромбанка» валюты.

«Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, «Газпром экспорт» запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен», — утверждает автор.

Тем не менее, российский Центробанк подчеркивает, что сбои в платежах не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель «добросовестно» произвел оплату в рублях своевременно.

Ранее Болгария попросила «Газпром» изменить условия контракта о поставках газа.

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