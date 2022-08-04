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Пилотный проект по внедрению исламского банкинга запустят в Чечне и Дагестане в 2023 году

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

В Дагестане и Чечне в 2023 году запустят пилотный проект по внедрению исламского банкинга. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

В настоящее время российский Центробанк вместе с Минфином готовит поправки в законодательство, которые позволят запустить проект в пилотном режиме.

По результатам эксперимента финансовые власти страны решат, стоит ли распространять подобную систему и на другие регионы.

В первой половине июля газета «Коммерсант», ссылаясь на законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» и два законопроекта-спутника к нему, написала, что в России могут узаконить исламский банкинг, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов.

Спустя два дня, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и автор законопроекта об исламском банкинге Анатолий Аксаков заявил, что исламский банкинг в России планируют внедрить осенью с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ).

В конце июля глава Центробанка Ирана Али Салехабади сообщил, что в Тегеране на валютной бирже запустили торги парой «иранский риал/рубль».

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