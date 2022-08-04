ФАС разработала идеи по увеличению объемов продаж топлива «Газпрома» на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала предложения по наращиванию объемов продаж топлива «Газпрома» на бирже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«Второе предложение — выделение заключенных биржевых договоров на адресные и безадресные. Служба отмечает, что сейчас при продаже газа «Газпрома» на бирже они не выделяются. При этом адресные сделки не могут использоваться для определения рыночной цены», — говорится в сообщении ФАС.

До этого служба во второй половине июня предложила выставить норму продаж для российской энергетической компании на уровне не менее 10%. В том числе ФАС считает необходимым создать механизм, позволяющий привести к общему знаменателю объемы продажи топлива по биржевым и внебиржевым договорам. Это, по замыслу ведомства, нужно для формирования репрезентативных индикаторов цен на бирже.

В середине июля сообщалось, что с 1 января по 15 июля 2022 года «Газпром» добыл 249,7 млрд кубометров газа, что меньше на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Объемы продаж топлива странам дальнего зарубежья сократились на 33,1%, до 71,9 млрд кубометров.