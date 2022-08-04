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ФАС разработала идеи по увеличению объемов продаж топлива «Газпрома» на бирже

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала предложения по наращиванию объемов продаж топлива «Газпрома» на бирже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«Второе предложение — выделение заключенных биржевых договоров на адресные и безадресные. Служба отмечает, что сейчас при продаже газа «Газпрома» на бирже они не выделяются. При этом адресные сделки не могут использоваться для определения рыночной цены», — говорится в сообщении ФАС.

До этого служба во второй половине июня предложила выставить норму продаж для российской энергетической компании на уровне не менее 10%. В том числе ФАС считает необходимым создать механизм, позволяющий привести к общему знаменателю объемы продажи топлива по биржевым и внебиржевым договорам. Это, по замыслу ведомства, нужно для формирования репрезентативных индикаторов цен на бирже.

В середине июля сообщалось, что с 1 января по 15 июля 2022 года «Газпром» добыл 249,7 млрд кубометров газа, что меньше на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Объемы продаж топлива странам дальнего зарубежья сократились на 33,1%, до 71,9 млрд кубометров.

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