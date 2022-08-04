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В Швеции компании разрешили разгрузку российского угля в морском порту

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Шведское управление внешней торговли одобрило заявку компании Carbomax на заход судна в порт Вестерос для разгрузки 2 500 тонн угля из России, сообщает телеканал SVT.

По словам генерального директора Carbomax Катарины Линдгрен, компания рассмотрела все возможные варианты поставок, но совместно с представителями шведской сталелитейной промышленности пришла к решению заключить соглашение именно с этим поставщиком.

Из этого решения следует, что разгрузка должна состояться не позднее 10 августа, но при условии, что она не нарушит санкционное законодательство Евросоюза. Соглашение с поставщиком угля было подписано в декабре прошлого года, поэтому не нарушает этот запрет в отношении России.

Carbomax производит и поставляет угольную продукцию для сталелитейной промышленности Северной Европы. Даная заявка на поставку российского угля в настоящее время является единственной с момента введения санкций против России.

Ранее сообщалось, что с 1 августа начал действовать полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз в рамках санкционных западных мер против России.

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