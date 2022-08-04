Зарегистрированная в Великобритании Petropavlovsk продаст свои активы УГМК

Одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk, которая зарегистрирована в Великобритании, заключила соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) о продаже ей своих активов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«1 августа 2022 года компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Group LLP заключили соглашение с компанией АО «УГМК-инвест» о продаже компании УГМК всех прав»,— говорится в заявлении Petropavlovsk.

В том числе компания продаст права собственности и доли в дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних организаций в других странах.

По данным золотодобытчика, сделку можно будет закрыть после 30 сентября 2022 года. До этого срока необходимо выполнить ряд условий. Каких именно — не сказано. Компания оценила стоимость продажи более чем в $600 млн.

Все активы Petropavlovsk расположены на территории России. Компания производит золото на заводах «Пионер», «Маломыр» и «Албын». По итогам прошлого года выпуск упал на 18%, до 449,8 тыс. унций.

В первой половине июля сообщалось, что акции Petropavlovsk упали на 38% в ходе торгов на Московской бирже.