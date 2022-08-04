Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Росгвардия отчиталась об уничтожении в ЛНР 24 операторов беспилотников ВСУ... 18:31
Биологи заставили мышей производить сперму крыс, чтобы спасти исчезающие виды 18:27
Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась обнаженной на седьмом месяце беременности 18:27
Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду... 18:25
Минтруд Литвы: у населения исчерпаны возможности по размещению беженцев... 18:22
Московский ЦСКА арендовал защитника у бразильского «Интернасьонала» 18:19
Лавров рассказал о сшитой не по размеру камбоджийской рубашке для приема... 18:17
Первую смерть после вакцины от ковида Johnson & Johnson зафиксировали в ЮАР 18:15
Китайский автопроизводитель будет выпускать смартфоны 18:14
ФСБ просит заочного ареста редактора The Insider по делу о незаконном... 18:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Зарегистрированная в Великобритании Petropavlovsk продаст свои активы УГМК

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk, которая зарегистрирована в Великобритании, заключила соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) о продаже ей своих активов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«1 августа 2022 года компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Group LLP заключили соглашение с компанией АО «УГМК-инвест» о продаже компании УГМК всех прав»,— говорится в заявлении Petropavlovsk.

В том числе компания продаст права собственности и доли в дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних организаций в других странах.

По данным золотодобытчика, сделку можно будет закрыть после 30 сентября 2022 года. До этого срока необходимо выполнить ряд условий. Каких именно — не сказано. Компания оценила стоимость продажи более чем в $600 млн.

Все активы Petropavlovsk расположены на территории России. Компания производит золото на заводах «Пионер», «Маломыр» и «Албын». По итогам прошлого года выпуск упал на 18%, до 449,8 тыс. унций.

В первой половине июля сообщалось, что акции Petropavlovsk упали на 38% в ходе торгов на Московской бирже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть