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Минэкономики Швейцарии изучает запросы физлиц РФ об исключении из санкционного списка

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Global Look Press

Министерство экономики Швейцарии изучает несколько запросов от россиян об исключении из санкционного списка. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы министерства Фабиан Майенфиш.

«Мы подтверждаем, что ответственное ведомство по экономике, образованию и науке получило несколько так называемых «запросов об исключении из санкционного списка» в связи с распоряжением о мерах, применимых касательно ситуации на Украине», — заявил Майенфиш.

Он также добавил, что министерство не может дать расширенный комментарий, потому что речь идет о ведущемся процессе.

Ранее пресс-секретарь крупнейшей партии Федерального собрания Швейцарии, Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер заявила, что введение санкций против России нарушает конституцию страны.

Швейцария была включена в список «недружественных стран» наравне с другими странами Европы и Запада, которые ввели санкции против России после начала специально военной операции на Украине.

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