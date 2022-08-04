Минэкономики Швейцарии изучает запросы физлиц РФ об исключении из санкционного списка

Министерство экономики Швейцарии изучает несколько запросов от россиян об исключении из санкционного списка. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы министерства Фабиан Майенфиш.

«Мы подтверждаем, что ответственное ведомство по экономике, образованию и науке получило несколько так называемых «запросов об исключении из санкционного списка» в связи с распоряжением о мерах, применимых касательно ситуации на Украине», — заявил Майенфиш.

Он также добавил, что министерство не может дать расширенный комментарий, потому что речь идет о ведущемся процессе.

Ранее пресс-секретарь крупнейшей партии Федерального собрания Швейцарии, Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер заявила, что введение санкций против России нарушает конституцию страны.

Швейцария была включена в список «недружественных стран» наравне с другими странами Европы и Запада, которые ввели санкции против России после начала специально военной операции на Украине.