«Известия»: мошенники стали чаще предлагать россиянам разблокировать иностранные акции

С конца июля частным инвесторам стали поступать звонки и сообщения с предложением разблокировать иностранные акции или выкупить их. Об этом заявила газете «Известия» директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, эти предложения исходят от мошенников, подстроившихся под информационную повестку.

«Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями», — предупредила эксперт, добавляя, что впоследствии от инвестора «с высокой долей вероятности потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов».

Кроме того, отметила Лазарева, существует риск того, что злоумышленники попытаются вынудить своих жертв взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг».

Ранее в Испании полиция поймала банду аферистов, занимавшихся фишингом и выманивавших у своих жертв реквизиты банковских счетов. Несмотря на то, что злоумышленники использовали VPN-сервисы для прикрытия своей деятельности, спустя 3 года они были арестованы.