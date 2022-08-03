Компания ExxonMobil ведет работу над передачей проекта «Сахалин-1»

В финансовом отчете компании ExonMobil утверждается, что нефтегазовая корпорация ведет переговоры о передаче проекта «Сахалин-1» другой стороне. Об этом сообщает ТАСС.

«Корпорация соблюдает все установленные законы и санкции и в настоящее время занимается передачей проекта «Сахалин-1» другой стороне», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин — 2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске.

До этого стало известно, что крупная универсальная торговая компания в Японии Mitsui & Co. и японский конгломерат Mitsubishi Corp. понизили оценку своих активов в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на 217,7 млрд иен (порядка $1,6 млрд).

В июле агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.