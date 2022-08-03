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Стала известна сумма страховки содержимого и инвентаря склада Ozon в Подмосковье

«Ингосстрах»: сумма страховки содержимого склада Ozon в Подмосковье — 11 млрд рублей

Cумма страховки содержимого и инвентаря склада Ozon в Подмосковье составляет 11 млрд рублей, сообщает телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Ингосстрах».

«Размер ущерба уточняется и будет определен после того, как пожар будет потушен и проведено расследование обстоятельств и причин произошедшего пожара. Эксперты «Ингосстраха» находятся на постоянной связи с клиентом и оказывают всю необходимую помощь», — указано в сообщении.

В «Ингосстрахе» заявили, что выполнят все взятые на себя обязательства.

Ранее на месте пожара на складе Ozon зафиксировали повышенные концентрации диоксида азота.

Количество пострадавших при крупном пожаре на складе Ozon в Истринском районе Московской области возросло до 13, еще один человек погиб. Площадь пожара на складе в подмосковной Истре увеличилась до 50 тыс. кв. метров, в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет.

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