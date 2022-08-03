«Газпром» назвал невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» из-за санкций

«Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — указано в сообщении.

«Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.

Ранее генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что пока не могут поставить турбину для «Северного потока» в Россию.