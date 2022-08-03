Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бестемьянова уверена в возвращении России максимальной квоты после ЧМ-2023... 19:34
КТК сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию по трубопроводу Тенгиз... 19:33
Кулеба заявил, что спецоперация России на Украине не считается агрессией 19:32
В Югре двое пьяных пассажиров ударили таксиста отверткой после просьбы покинуть... 19:26
G7 призвали Китай не менять статус-кво силой в одностороннем порядке 19:16
Кабмин одобрил идею обязать налоговую службу сообщать банкам о смерти их клиентов 19:13
Первый тренер Миранчука призвал «Аталанту» отпустить футболиста в другой клуб 19:09
В Азербайджане заявили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе 18:58
Россияне массово подписываются на Telegram-канал несуществующего города Бумагогория 18:57
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Ozon 18:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Газпром» назвал невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» из-за санкций

close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

«Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — указано в сообщении.

«Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.

Ранее генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что пока не могут поставить турбину для «Северного потока» в Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть