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«Ъ» сообщил, что Минфин потерял доступ к сведениям о госзакупках после их засекречивания

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российское министерство финансов потеряло доступ к части данных о госзакупках, которые ранее решило засекретить из-за ограничительных мер Запада против Москвы, написала газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, из данных Минфина следует, что объем закупок за первое полугодие у госкомпаний рухнул более чем вдвое. На самом же деле, как поясняет газета, данные о половине таких закупок временно оказались невидимыми для государства.

В ведомстве пообещали исправить ситуацию и вернуть эти сведения в закрытый контур системы мониторинга — но только с апреля 2023 года.

В конце июля Минфин предложил уточнить список компаний, которые могут засекречивать свои данные в реестрах юрлиц и финансовой отчетности. По оценкам ведомства, в перечень войдут около 1300 организаций, которые уже попали или могут попасть под санкции.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет засекретить данные о золотовалютных резервах страны.

В середине июля министерство финансов частично ограничило распространение информации о формировании бюджетной отчетности.

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