В Литве допустили остановку калининградского транзита из-за проблем с оплатой в банках

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить республику остановить железнодорожный калининградский транзит. Об этом он сообщил в эфире национального радио LRT, передает ТАСС.

«Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются», — сказал Скуодис.

Он отметил, что вопросы по оплате необходимо адресовать России, так как это «является ответственностью клиента».

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявлял, что литовский Šiaulių bankas прекратит все операции с Россией с 1 сентября.

29 июля министерство иностранных дел Литвы сообщало, что получило и приступило к изучению ноты России относительно возможного прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что отказ литовского Šiaulių bankas, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с РФ с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита.