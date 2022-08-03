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Лидер «Альтернативы для Германии» призвал Берлин отказаться от санкций против РФ

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Reuters

Официальному Берлину следует отказаться от «бессмысленной санкционной политики» в отношении России, считает лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Об этом сообщает Freie Welt.

По его словам, надо отказываться от антироссийских санкций, чтобы не допустить энергетической катастрофы.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск «Северного потока — 2» не должен быть табу», — призвал он.

Ко всему прочему, Хрупалла осудил план властей касательно распределения газа, который может начать действовать 1 октября текущего года.

В частности, на потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, обратил внимание он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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