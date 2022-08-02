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«Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить платеж за август из-за слишком высокой цены

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Энергетическая компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август. Об этом на брифинге заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, пишет «Интерфакс».

«Учитывая очень высокую цену за газ, которая уже объявлена накануне, могут возникнуть временные сложности с платежами за газ. В связи с этим АО «Молдовагаз» обратилось к «Газпрому» с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август. Ответа пока не получили», — сказал Спыну.

Накануне председатель правления «Молдовгаза» Вадим Чабан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.

«Молдовагаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. В соответствии с документом, «Молдовагаз» обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.

Цена поставляемого «Газпромом» газа для Молдавии составила $450 за 1000 куб. метров в ноябре 2021 года. В декабре 2021 года Кишинев заплатил $550, в апреле — $1193, $1458,5 — в августе.

В конце июля министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпром» в последнее время становится ненадежным поставщиком газа, потому что компания не может подтвердить поставку необходимых объемов газа в республику.

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