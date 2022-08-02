Страны G7 задумались о полном запрете услуг по перевозке нефти из России

Министры иностранных дел стран Большой семерки (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) рассматривают возможность полного запрета на услуги по транспортировке российской нефти, а также по снижению зависимости от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Министры подчеркивают, что по мере снижения объемов российских энергоносителей на внутренних рынках стран G7 они будут работать над решениями, «которые сократят доходы России от углеводородов, поддержат стабильность на мировых энергетических рынках и сведут к минимуму негативные экономические последствия, особенно для стран с низким и средним уровнем доходов».

«Мы по-прежнему привержены рассмотрению ряда подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру», — говорится в заявлении.

Исключение будет сделано для российской нефти, закупаемой по цене, согласованной с международными партнерами, или ниже нее.

Кроме того, государства Большой семерки намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России.

Ранее сообщалось, что к 5 декабря страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на российскую нефть, которая будет превышать стоимость добычи, однако будет ниже рыночной. Отмечалось, что диапазон цены будет формироваться из принципа, по которому у России будет «стимул продолжать качать (нефть)».