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Молдавия планирует снизить потребление газа зимой, если «Газпром» сократит объем поставок

Власти Молдавии сократят потребление газа на 15%, если «Газпром» уменьшит объем поставок

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Depositphotos

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны планируют сократить потребление газа в зимний период минимум на 15% на случай, если «Газпром» сократит объем поставок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власти анализируют три сценария отношений с «Газпромом»: сокращение поставок на 30%, сокращение поставок на 50% или сокращение поставок на 100%, то есть прекращение поставок. Независимо от решения «Газпрома» мы сократим потребление газа минимум на 15%», — сказал Спыну.

Он отметил, что власти готовы обсудить с российской компанией дальнейшее развитие ситуации, но сейчас их запросы остаются без ответа.

Спыну также выразил надежду на то, что в августе представители кабинета министров Молдавии все же смогут обсудить с «Газпромом» интересующие их вопросы.

Вице-премьер добавил, что его страна будет использовать резервы газа и альтернативные источники, будет продвигаться «политика эффективного потребления энергоресурсов».

«Этой зимой у всех будет тепло и электроэнергия в доме, никто не будет отключен, хотя нам придется экономить и выделить компенсации тем, кто в этом нуждается», — подчеркнул Спыну.

Ранее сообщалось, что стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза.

Несмотря на существующий контракт, ранее руководство Молдавии выражало сомнение в возможности «Газпрома» обеспечить республику сырьем. В частности, замглавы молдавского правительства Андрей Спыну назвал российского монополиста «не очень надежным поставщиком» и рассказал о неопределенностях в его работе.

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