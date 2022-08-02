Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рэпер Mystikal арестован по обвинению в изнасиловании 09:38
Times: европейская разведка заинтересовалась болезнью Чубайса 09:37
Apple назвала еще девять устройств, которые были признаны «устаревшими» 09:35
Президент Польши Дуда до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку... 09:34
Экс-футболист «Баварии» Маттеус заявил, что Роналду не подойдет мюнхенскому... 09:33
«Ъ»: беженцы с Украины пожаловались на сложности с легализацией... 09:31
В США женщина расстреляла мужа, заподозрив его в педофилии 09:31
Гимнастки Аверины ответили, выступят ли они на Олимпиаде-2024 в Париже 09:26
5-летняя девочка погибла, играя возле качелей в Приморье 09:26
ФАС сократила до 1 дня срок выдачи предупреждений за необоснованные прогнозы... 09:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

РИА «Новости»: досмотр судна с зерном из Одессы проведут в Стамбуле в среду

close
100%
Reuters

Досмотр первого судна с зерном из Одессы будет проведен в Стамбуле в среду, 3 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», — указано в сообщении.

1 августа из порта Одессы вышло первое судно с кукурузой на борту «Разони» в порт Триполи в Ливане.

Ранее Минобороны сообщило, что Россия принимает меры по недопущению провокаций на пути следования судна Razoni, вышедшего из порта Одессы и направляющегося в ливанский порт Триполи.

Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов с зерном и минеральными удобрениями из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть