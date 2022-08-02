РИА «Новости»: досмотр судна с зерном из Одессы проведут в Стамбуле в среду

Досмотр первого судна с зерном из Одессы будет проведен в Стамбуле в среду, 3 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», — указано в сообщении.

1 августа из порта Одессы вышло первое судно с кукурузой на борту «Разони» в порт Триполи в Ливане.

Ранее Минобороны сообщило, что Россия принимает меры по недопущению провокаций на пути следования судна Razoni, вышедшего из порта Одессы и направляющегося в ливанский порт Триполи.

Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов с зерном и минеральными удобрениями из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.