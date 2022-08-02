Экс-гендиректор «Яндекса» Худавердян подал иск об отмене санкций ЕС

Бывший генеральный директор Yandex N. V. (головной компании группы «Яндекс») Тигран Худавердян подал иск против Совета Евросоюза с требованием отменить санкции, которые ЕС ввел против него в марте. Соответствующий документ размещен на сайте Европейского суда.

Иск был подан еще 7 июня. В нем сказано, что основания для включения Худавердяна в санкционные списки являются недостаточными, и в их поддержку отсутствуют достоверные доказательства.

Также в иске говорится, что санкции нарушают права экс-гендиректора «Яндекса» на уважение собственности, на уважение частной и семейной жизни, свободы ведения бизнеса и на презумпцию невиновности.

Кроме того, Худавердян указал, что считает ограничительные меры, введенные Советом ЕС, дискриминацией.

В марте стало известно, что Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора компании, как и свои должности в голландских дочерних структурах компании на фоне внесения в список санкций ЕС.