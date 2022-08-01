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Болгарские работодатели призвали политиков восстановить поставки газа из России

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Depositphotos

Ассоциация болгарских работодателей призвала в срочном порядке возобновить в Болгарию поставки газа из России, сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо организации.

«Для всех объективно мыслящих людей более чем ясно, что восстановление поставок российского газа в соответствии с существующим договором с российской стороной не имеет альтернативы», — говорится в документе.

В республике считают, что договор на поставку Болгарии сжиженного газа из США на семи танкерах, который был предложен уже бывшим правительством премьера страны Кирила Петкова, не сможет в полной мере удовлетворить потребности в газе, причем его дефицит, отмечается в письме, приведет к подорожанию топлива.

«Если некоторым удивительным образом сжиженный газ и доберется до Болгарии, то он будет на 35-40% дороже газа по договору с компанией «Газпром экспорт». А если к нему добавятся неустойки, то этот газ будет в три раза дороже», — полагают в ассоциации.

Авторы письма призвали политиков прекратить «неразумные и национально безответственные действия и разговоры». «Ошибки уже сделаны, но их, если мы хотим, чтобы болгарская экономика уцелела, а в наших домах было тепло, необходимо срочно исправить», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий американского сжиженного газа (СПГ). Страна с октября до апреля будущего года получит семь танкеров с грузом СПГ из США. От соглашения можно отказаться до 19 августа.

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