Германия на фоне энергокризиса вернула из резерва угольную электростанцию

В Германии заработала первая из угольных электростанций в ФРГ, которые ранее были отключены в рамках перехода на зеленую энергетику, но оставались в резерве. Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

Угольная электростанция, управляемая чешским концерном EPH, находится рядом с Ганновером.

14 июля правительство Германии разрешило возобновить работу угольных электростанций из резерва, чтобы производить больше электричества в условиях недостатки газа.

Ранее министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в Германии в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19».

Он также заявил, что готовится «амбициозный план», который предполагает возвращение угольных тепловых электростанций в случае энергетического кризиса.