Эксперты оценили зависимость России от импорта газовых турбин

Зависимость России от импорта газовых турбин составляет более 90%, так как в стране нет собственного производства турбин большой мощности. Это следует из отчета Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики (ВШЭ), передает РБК.

Энергетическое машиностроение России и многие другие отрасли в РФ столкнулись с «критическим сбоем» импортных поставок после начала спецоперации на Украине и введения санкций против страны, отмечается в отчете.

По мнению экспертов, в ближайшие годы отмена санкций маловероятна, поэтому России необходимо найти замену импортным поставщикам, например, в Китае.

По подсчетам Центра, в 2019–2020 годах более 75% импорта газовых турбин и компонентов приходилось на страны, которые теперь ввели санкции против России.

Так, в 2020 году на Чехию и Канаду приходилось 33 и 30% от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт). Из США приходило 22% от общего числа, из Франции — 8%, еще 4% с Украины.

Как отмечают эксперты, США также обеспечили 41% импортных поставок турбин мощностью более 5 МВт, Великобритания — 25%, Швеция — 20%, Япония — 5%.

Несмотря на такие данные, в Минпромторге РФ заявляют, что у российских производителей «имеются все необходимые компетенции для производства газовых турбин и продукция из Азии будет рассматриваться лишь в крайнем случае».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад спекулирует на теме турбин для «Северного потока» и провоцирует Россию нарушить регламенты безопасности для удовлетворения поставок.