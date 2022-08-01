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Глава Минпромторга: экспорт российской металлургической продукции сократился на 20%

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Экспорт российских металлургов с апреля по июнь сократился на 20%. Об этом в ходе совещания по развитию металлургического комплекса сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во втором квартале сократился примерно на 20%», — сказал Мантуров.

По его словам, также в отрасли отмечается существенный спад внутреннего потребления. В связи с этим загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась в среднем с 93% до 80%.

Хуже всего ситуация, в том числе у сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь». Загрузка предприятия составляет 72%. Компания выпускает преимущественно листовой прокат, и именно по нему наблюдается наибольшее сжатие спроса.

Глава Минпромторга добавил, что экспорт для российских металлургов при текущем курсе рубля малорентабелен, а иногда и вовсе экономически нецелесообразен.

Ранее 1 августа сообщалось, что глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов попросил правительство отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8% в отношении черных металлов.

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