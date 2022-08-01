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Baker Hughes заявила, что продаст свой нефтесервисный бизнес в России до конца 2022 года

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Reuters

Американская компания Baker Hughes заявила о планах продать свой нефтесервисный бизнес в России до конца 2022 года. Сообщение об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

Соглашение о продаже уже подписали с местным руководством. Сделку планируют закрыть до конца текущего года.

«Компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России местному руководству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения сделки бизнес в России будет работать независимо от Baker Hughes. В том числе российская компания сменит название.

В марте сообщалось, что компания Baker Hughes решила приостановить инвестиции в свою деятельность в России из-за событий на Украине.

Во второй половине июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. Сообщалось, что предприятие отзовет сервисных инженеров с «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2». Запуск первой очереди последнего проекта планировали на 2023 год.

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