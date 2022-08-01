Узбекистан возобновил трансграничные переводы с карт «Мир» спустя пять месяцев

Трансграничные переводы с карт российской платежной системы «Мир» спустя пять месяцев стали вновь принимать в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard.

«UZCARD сообщает о работе сервиса трансграничных переводов с банковских карт «Мир», выпущенных в России, на карты UZCARD», — сказано в публикации на сайте центра.

Как уточнило РИА «Новости», с февраля трансграничные переводы с российских карт «Мир» были приостановлены.

«В настоящее время UZCARD готовит пошаговую инструкцию проведения переводов, а также список банков-участников платежной системы «Мир», через мобильные приложения которых уже сейчас можно осуществлять данную операцию», — отметили в пресс-службе

Ранее на Кубе завершился первый этап по внедрению в стране карт российской банковской системы, однако позже Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир» в этом государстве.

До этого сообщалось, что картами «Мир» можно пользоваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.