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Зампред ЦБ рассказал о защите новых 1000 и 5000-рублевых купюр от фальшивомонетчиков

«Известия»: защита новых купюр 1000 и 5000 рублей будет совершеннее, чем у более мелких

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Pexels

Зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов в интервью «Известиям» рассказал об обновленных купюрах 1000 и 5000 рублей и добавил, что их защитный комплекс будет более совершенным, чем у новых купюр более низкого номинала, так как крупные банкноты подделывают чаще.

«Фальшивомонетчики в первую очередь стараются подделывать купюры крупного номинала, поэтому 1000 рублей и 5000 рублей будут обладать более совершенным защитным комплексом», — сказал он.

Белов пояснил, что дизайн банкноты предусматривает три группы изображений. Основной объект, который задает тему банкноты, на первом плане. Объекты второго плана, которые дополняют основную тему и поддерживают общий фон. Объектами третьего плана являются микроузоры, микрорисунки, элементы, которые можно рассмотреть под лупой.

«Все изображения накладываются на уже заданный защитный комплекс. Такой подход нам позволяет сделать банкноту более красивой, многоплановой и гармоничной», — добавил он.

Зампред ЦБ рассказал, что на новых купюрах можно будет также найти скрытые знаки. Так, например, на модифицированной 100-рублевой купюре часы на Спасской башне показывают 20 часов 22 минуты, то есть 2022 год — год выпуска.

«Общая концепция новых купюр у нас есть, наши художники и художники Гознака продолжают работать над деталями. Так что будем внимательно их изучать, и, думаю, на них вы тоже найдете интересные детали», — отметил Белов.

30 июня в Банке России сообщили об утверждении концепции новых купюр в 1000 и 5000 рублей.

Ранее в ЦБ назвали четыре правила защиты от фальшивомонетчиков.

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