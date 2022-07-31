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В Германии посчитали возможным прекращение поставок газа из России осенью

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Hannibal Hanschke/Reuters

Президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью Funke предположил, что полная остановка поставок газа из России в Германию возможна осенью.

«Можно предположить, что полная остановка [поставок — прим. «Газеты.Ru»] газа произойдет осенью в то время, когда частные домохозяйства снова будут включать свое газовое отопление», — цитирует его медиагруппа.

Вольф также отметил, что в случае недостатка газа приоритет в его использовании должен отдаваться промышленности.

Ранее в Германии предложили реанимировать «Северный поток — 2».

До этого сообщалось, что «Газпром» c 27 июля сократит поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

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