В Германии посчитали возможным прекращение поставок газа из России осенью

Президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью Funke предположил, что полная остановка поставок газа из России в Германию возможна осенью.

«Можно предположить, что полная остановка [поставок — прим. «Газеты.Ru»] газа произойдет осенью в то время, когда частные домохозяйства снова будут включать свое газовое отопление», — цитирует его медиагруппа.

Вольф также отметил, что в случае недостатка газа приоритет в его использовании должен отдаваться промышленности.

Ранее в Германии предложили реанимировать «Северный поток — 2».

До этого сообщалось, что «Газпром» c 27 июля сократит поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.