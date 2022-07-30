Гендиректор Deutsche Bank Зевинг: в Германии хорошо подготовились к газовому кризису

Генеральный директор Deutsche Bank AG Кристиан Зевинг заявил, что немецкая экономика подготовлена к возможному газовому кризису из-за возможного прекращения поставок из Российской Федерации. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам Зевинга, экономическая устойчивость ФРГ огромна, а сам он убежден в том, что в результате совместной работы немецкая экономика сможет справиться с прекращением поставок энергоносителей.

Гендиректор Deutsche Bank считает, что устойчивость экономики Германии основывается на сильном финансовом секторе, за который несут коллективную ответственность банки страны.

Зевинг добавил, что полное прекращение импорта из РФ может привести к рецессии, но ФРГ справится с последствиями этого в независимости от того, насколько они будут плохими.

Ранее по данным Института экономических исследований в Мюнхене (Ifo) стало известно, что настроение немецких предпринимателей упало в июле до худшего уровня с начала пандемии COVID-19, тогда как инфляция и ограниченные поставки энергии могут привести к спаду немецкой экономики.