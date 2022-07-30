Bloomberg назвал Максима Орешкина автором идеи о продаже газа в страны Евросоюза за рубли

Идея о переводе расчетов за газ с «недружественными странами» на рубли принадлежит помощнику президента России и бывшему главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение осведомленных неназванных должностных лиц.

Bloomberg пишет, что Орешкин входит в «неформальную консультативную группу» приближенных к президенту России Владимиру Путину экономистов, которые имеют опыт работы с западными финансовыми системами и после 24 февраля разрабатывают ответные меры на санкции против Москвы.

Орешкин подтвердил агентству, что считает эффект от схемы «рубли за газ» положительным. Но помощник главы государства отказался комментировать свою роль в появлении этого механизма.

Отмечается, что в данный момент Орешкин работает над вопросом ограничений последствий отключения российских банков от SWIFT и формулирует для Путина тезисы по экономической политике для выступлений. Бывшему министру приписывают авторство понятия «настоящий дефолт» относительно статуса обязательств Евросоюза и США перед российской экономикой. Президент неоднократно озвучивал его в ходе своих обращений.

В июне сообщалось, что Орешкин исключил возврат к экономике СССР в России.