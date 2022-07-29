Нацбанк Украины запретил обменникам указывать курсы валют на табло

Национальный банк Украины запретил небанковским учреждениям обозначать курсы валют на своих табло, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт регулятора.

«Нацбанк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют)», — следует из сообщения.

Уточняется, что информация о курсах покупки или продажи валют должна быть предоставлена населению в виде копии приказа или распоряжения об установлении курсов.

В банке уточнили, что эта информация должна быть размещена исключительно в кассах учреждений, и небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи не должны размещать эту информацию вне касс и «привлекать к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами».

Регулятор пояснил, что мера продиктована искусственным повышением обменного курса.

Ранее эксперты заявили, что девальвация гривны усилит инфляцию и повлияет на неофициальный курс.