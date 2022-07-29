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Нацбанк Украины запретил обменникам указывать курсы валют на табло

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Sergei Karpukhin/Reuters

Национальный банк Украины запретил небанковским учреждениям обозначать курсы валют на своих табло, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт регулятора.

«Нацбанк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют)», — следует из сообщения.

Уточняется, что информация о курсах покупки или продажи валют должна быть предоставлена населению в виде копии приказа или распоряжения об установлении курсов.

В банке уточнили, что эта информация должна быть размещена исключительно в кассах учреждений, и небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи не должны размещать эту информацию вне касс и «привлекать к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами».

Регулятор пояснил, что мера продиктована искусственным повышением обменного курса.

Ранее эксперты заявили, что девальвация гривны усилит инфляцию и повлияет на неофициальный курс.

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