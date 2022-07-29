Глава комитета бундестага по энергетике выступил за эксплуатацию «Северного потока — 2»

Германия по-прежнему нуждается в российском газе и если не будет альтернатив, стоило бы задействовать «Северный поток — 2», считает глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный трубопровод уже достроили, но сертификация не пройдена.

«В целом, все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер», — объяснил немецкий парламентарий.

Как считает Эрнст, нужно будет говорить о том, чтобы принять «Северный поток — 2» в эксплуатацию.

Ранее бургомистры нескольких городов в ФРГ предложили обдумать запуск «Северного потока — 2».