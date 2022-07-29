Представитель Абрамовича опроверг его участие в возможном разделе активов «Яндекса»

Представитель российского предпринимателя Романа Абрамовича заявил, что бизнесмен не участвует в возможном разделе активов «Яндекса». Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Абрамовича, данная информация некорректна, а сам предприниматель не участвует в данном процессе.

До этого издание The Bell сообщило, что у российского бизнеса «Яндекса» может появится новая материнская компания вместо голландской Yandex N.V. В публикации отмечается, что среди ее акционеров могут оказаться инвесторы, каждому из которых будет принадлежать свой небольшой пакет акций. Издание назвало среди возможных инвесторов имена Романа Абрамовича и Владимира Потанина. Представитель последнего отказался от комментариев.

Ранее стало известно, что структура транснациональной компании «Яндекс» Yandex Finance, работающая на территории Ирландии, подала заявление о прекращении деятельности.

«Яндекс» зарегистрировал фирму в Ирландии 6 января 2022 года. В этой европейской стране действует пониженная налоговая ставка для IT-компаний — 12,5%. Осенью 2021 года Ирландия присоединилась к инициативе G7 о глобальном цифровом налоге от 15%. Повышенный налог может вступить в силу в конце 2023 года или в начале 2024 года.