«Ведомости»: Россия планирует выделить $30 млрд на железные дороги в Китае

Россия до 2030 года собирается выделить $30,8 млрд на развитие железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на презентацию российского Минтранса.

Речь идет о семи проектах. Предполагается строительство трех новых пунктов пропуска через границу России с сопредельными странами, прокладку 369 км путей на территории России и трех 3 тыс. км железных дорог в Казахстане, Монголии и Китае.

Крупнейшим из семи проектов станет новый международный транспортный коридор Россия — Монголия — Китай. Железнодорожное полотно появится по маршруту Элегест — Кызыл — Курагино (Тува и Красноярский край), чтобы затем через Монголию связать с Китаем Транссибирскую магистраль.

Поводом для строительства назвали конфликт с западными странами, из-за которого существенную часть логистики пришлось разворачивать в сторону Китая и Дальнего Востока. Действующая инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить потребности экономики, из-за чего страдают импорт и экспорт.

Во второй половине июня сообщалось, что Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня, увеличив в мае импорт на 55% в годовом выражении. Благодаря этому российский бюджет сможет пополниться к концу 2022-го дополнительно на $8 млрд.