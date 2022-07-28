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Вучич заявил, что Сербия располагает запасами газа на 50 дней

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Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна активно запасает газ на предстоящую зиму, в настоящее время республика располагает запасами на 50 дней, передает ТАСС, ссылаясь на интервью политика телеканалу «ТВ Пинк».

«С электричеством у нас много проблем, с водой бескрайняя проблема. С газом также, но мы боролись, и я верю, победили, у нас уже 100 млн кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день мы закачиваем по 4-5 млн», — заявил он.

Глава государства добавил, что ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров голубого топлива. И при прекращении всех поставок, запаса хватит на 50 дней.

По словам сербского лидера, отказ Белграда от перехода на зеленую повестку спас страну.

«А сейчас вся Европа возвращается на уголь и атомные станции», — отметил президент.

Ранее Вучич заявил, что республиканские власти с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года фактически введут режим чрезвычайного положения из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием.

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