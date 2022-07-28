ВВП Соединенных Штатов во втором квартале снизился на 0,9% на годовом уровне

Реальный ВВП США во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% на годовом уровне, следует из предварительной оценки Бюро экономического анализа минторга страны. В первом квартале падение составило 1,6%.

В ведомстве уточнили, что предоставленная информация основана на неполных данных, более точная оценка будет дана по завершении месяца.

Из данных бюро следует, что шансы на обсуждаемую в последнее время рецессию в США растут.

Ранее обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн написал, что американские власти отказываются признавать многочисленные провалы в экономической сфере страны, продолжая говорить о ее «отрицательном росте». При этом граждане США чувствуют, что их обманывают.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о начале масштабной рецессии в экономике США.