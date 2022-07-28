«Известия» сообщили, что банки продают 40% акций и облигаций под видом вкладов

Более трети — 40% — продаж акций и облигаций в банках совершают под видом вкладов. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), в котором приводят случаи недобросовестных продаж при продаже банками финансовых продуктов в 12 городах России.

Отмечается, что после резкого повышения ключевой ставки кредитные организации в марте начали предлагать клиентам вклады под 20% годовых. Но доходность по депозитам начала стремительно падать после того, как Банк России начал снижать ключевую ставку. В результате в настоящее время даже средняя обещанная доходность приближается к 7%, что более чем вдвое ниже текущей инфляции.

По данным АРФГ, 40% продаж акций и облигаций совершились под видом вкладов. В банках не упоминают, что доходность в этом случае не гарантирована. Клиенты ожидают получения озвученной менеджером доходности по аналогии с процентами по вкладам, но потом и недоумевают, увидев на счету сумму меньшую, чем была изначально.

22 июля Центральный Банк России резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.

Накануне Минэкономразвития России сообщило, что инфляция в России с 16 по 22 июля замедлилась до 15,3% в годовом выражении.