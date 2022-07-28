Премьер Венгрии Орбан: Будапешт продолжает выступать против эмбарго ЕС на российский газ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна продолжает выступать против введения Евросоюзом эмбарго на российский газ. Он отметил, что в этом Будапешт не одинок. Об этом политик сообщил на совместной пресс-конференции с австрийским канцлером в Вене, передает РИА «Новости».

«Мы стоим перед стеной под названием «газовое эмбарго». И я предлагаю Евросоюзу не стучать по ней, в этом вопросе я не один», — сказал Орбан.

Отмечается, что канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал премьера, добавив, что эмбарго на газ из России невозможно, поскольку таким образом ЕС нанесет вред сам себе.

1 июля Орбан говорил, что Венгрия не будет обсуждать предложения, которые могут привести к потере газа из России.

14 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не готова даже обсуждать эмбарго на российский газ и не будет поддерживать санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка».

Ранее сообщалось, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, выступающей против введения эмбарго на российский газ.