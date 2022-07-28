Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Серпухове госпитализировали девочку, на которую упало дерево 13:26
Песков направил вопрос о судьбе турбины для «Северного потока»... 13:24
Австрийская OMV рассматривает выход из СП по разработке Южно-Русского... 13:22
В команде Apple Car пополнение. К проекту присоединился выходец... 13:22
МО РФ: боевики теробороны уничтожили остатки 15-го батальона ВСУ при их отступлении 13:22
Песков назвал фейком американскую публикацию о потерях российской армии... 13:20
Агент Роналду предложил игрока «Наполи», но итальянцы не в состоянии арендовать... 13:18
Песков: расторжение соглашения Египта и Украины по зерну не связано с поездкой... 13:17
На Украине предложили узаконить проституцию 13:13
Комик Руслан Белый отсудил 3,6 млн у застройщика элитного ЖК в Москве 13:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, прекратит операции с РФ с 1 сентября

Литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, прекратит операции с РФ с 1 сентября

close
100%
Vitaly Nevar/Reuters

Литовский «Шяуляй банк» прекратит все операции с Россией с 1 сентября. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

«Я вчера был в литовском МИДе, я передал им лично ноту по «Шяуляй банку» — разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность», — рассказал Рябоконь.

По его словам, прекращение операций с Россией станет вторым ударом по грузовому транзиту.

Ранее Рябоконь сообщал, что Москва передала литовскому МИДу ноту из-за проблем, возникших с литовским «Шауляй банком», через который проводились операции по калининградскому транзиту.

В «Шауляй банке» заявили, что прекращают сотрудничать с Россией и Белоруссией с 1 сентября, а с 15 августа не будут проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. В этой связи Москва направила в МИД Литвы соответствующую ноту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть