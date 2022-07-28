Литовский банк, обслуживающий транзит в Калининград, прекратит операции с РФ с 1 сентября

Литовский «Шяуляй банк» прекратит все операции с Россией с 1 сентября. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

«Я вчера был в литовском МИДе, я передал им лично ноту по «Шяуляй банку» — разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность», — рассказал Рябоконь.

По его словам, прекращение операций с Россией станет вторым ударом по грузовому транзиту.

Ранее Рябоконь сообщал, что Москва передала литовскому МИДу ноту из-за проблем, возникших с литовским «Шауляй банком», через который проводились операции по калининградскому транзиту.

В «Шауляй банке» заявили, что прекращают сотрудничать с Россией и Белоруссией с 1 сентября, а с 15 августа не будут проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. В этой связи Москва направила в МИД Литвы соответствующую ноту.