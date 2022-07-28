Technip Energies сообщила, что работает над выходом из проекта «Арктик СПГ — 2»

Французская инжиниринговая компания Technip Energies сообщила, что ведет работы по выходу из российского проекта «Арктик СПГ — 2». Информация об этом содержится в отчете компании о финансовых результатах за первое полугодие.

«Что касается проекта «Арктик СПГ — 2» в России, то в соответствии с действующими санкциями мы продолжаем осуществлять упорядоченный выход из проекта», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Technip Energies уже приостановила подавляющее большинство работ на российском проекте. Окончательно компания планирует выйти из «Арктик СПГ — 2» через несколько месяцев в связи с условиями контракта и масштабами проекта.

Также в отчетности указано, что финансовые потери от выхода из проекта компания компенсирует ростом в 18% оставшейся части портфеля в годовом исчислении.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что «Новатэк» намерен сменить подрядчиков проекта «Арктик СПГ — 2».

Накануне сообщалось, что одна из крупнейших в мире итальянских компаний в сфере нефтесервисного обслуживания Saipem вышла из двух проектов в России «для снижения рисков».