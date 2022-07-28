Агентство DPA сообщило, что с немцев начнут взимать сбор за электроэнергию с 1 октября

Власти Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на информацию источников в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По данным издания, дополнительные деньги с клиентов собираются взимать в течение полутора лет, до марта 2024 года. Размер сбора пока неизвестен. Как отметили источники агентства, информацию об этом в Минэкономики должны раскрыть до конца августа. Сумма будет зависеть от того, какие компенсационные претензии предъявят импортеры газа.

Введение сбора должно позволить поставщикам газа перекладывать на потребителей резко возросшие закупочные цены на топливо (до 90%) в условиях сокращения поставок из России. Около половины всех квартир в Германии отапливаются газом.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение объема прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до уровня в 19,5% от его максимальной мощности.

«Газпром» 27 июля сократил поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

Накануне цена на газ в Европе поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта.