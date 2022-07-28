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В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации из-за экономии

Мэр Варшавы сообщил о планах отказаться от иллюминации на Рождество из-за экономии

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о планах ограничить или совсем отказаться от иллюминации на Рождество из соображений экономии, пишет РИА Новости.

По словам Тшасковского, ограничение на использование иллюминации в праздник не спасет ситуацию, но станет сигналом к тому, что власти города серьезно воспринимают необходимость экономить электроэнергию.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить», — сказал глава польской столицы.

В середине апреля сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда одобрил закон о введении эмбарго на импорт угля из России.

В конце апреля стало известно, что «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу из-за отказа страны перейти на новую схему оплаты в рублях. До этого республика покупала у России до 10 млн тонн топлива в год.

В начале июля глава управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал соотечественников экономить электричество из-за прекращения поставок ключевых энергоносителей из России.

Накануне цена на газ в Европе впервые поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта.

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