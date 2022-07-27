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Китайская Alibaba Group инвестировала в «AliExpress Россия» $192 млн

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Reuters

Компания предпринимателя из Китая Джека Ма Alibaba Group в августе 2021 года профинансировала на $192 млн инвестиционный раунд совместного предприятия «AliExpress Россия». Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2022 года.

Отмечается, что в 2021 календарном году товарооборот «AliExpress Россия» вырос год к году на 46%, до 306 млрд руб. Доля продаж российских предпринимателей на торговой площадке составила 36%.

Указано, что предприятие является убыточным. По данным холдинга VK, который владеет 15% акций «AliExpress Россия», в прошлом году убыток маркетплейса вырос до 4,4 млрд руб. при выручке почти 36 млрд руб.

По объему товарооборота «AliExpress Россия» стоит на третьем месте среди популярных в стране маркетплейсов. С июля по сентябрь 2021 года Ozon впервые обошел «AliExpress Россия» по этому показателю. По итогам 2021 года товарооборот у Ozon достиг значения в 445 млрд руб. Лидером рынка является Wildberries — 844 млрд руб.

В конце июня сообщалось, что российским клиентам интернет-магазина AliExpress закрыли возможность оплаты покупок за доллары через сервис Qiwi. Как сообщает Ferra, такой способ был крайне актуален из-за курсовой разницы на других площадках.

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